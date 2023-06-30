Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Бердянске прогремели взрывы

В Бердянске прогремели взрывы

30 июня 2023, 08:43

Фото: iStock/Leonid Ikan

​ В Бердянске 30 июня прогремели взрывы из-за работы системы ПВО
В Бердянске Запорожской области 30 июня в утреннее время суток сработала система ПВО. Об этом сообщают сотрудники оперативных служб.

Отмечается, что взрывы прогремели в городе около восьми часов утра. Предварительно установлено, что причиной стала работа системы ПВО.

«В 08.00 в Бердянске прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ», - заявили в оперативных службах.

В настоящий момент, подробности случившегося неизвестны.

Читайте также:

В МЧС назвали возможную причину взрыва машины в Москве

В Воронеже взорвался боеприпас

В Париже произошел мощный взрыв
#Бердянск
#взрыв
#ПВО
#Украина
#спецоперация
Читайте нас в
В России в 7 раз перевыполнили план по приватизации
05 июля 2023, 08:37

Istockphoto/heckepics

Росимущество сообщает, что план по приватизации в РФ оказался перевыполнен семикратно в нынешнем году
«Известия» пишут, что план по приватизации в РФ перевыполнили семикратно. В 2023 году в казну поступило 12,1 млрд рублей. До этого поступления прогнозировались на уровне 1,8 млрд рублей ежегодно с 2023 по 2025 год. Такие данные приводит Минфин и Росимущество.
 
План перевыполнен благодаря крупной сделке во втором квартале 2023 года. Также из-за упрощения процедур приватизации число проданных объектов увеличилось на 200% в начале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
 
Власти планируют в 2023-2025 годах завершить приватизацию 164 хозяйственных обществ, 35 предприятий и 28,4 тысяч объектов государственного имущества. В первом квартале оказалось продано 126 объектов и пакетов акций на 523,2 млн рублей.
 
По подсчетам экспертов, при сравнении с федеральным бюджетом данная сумма достаточно мала, но в условиях дефицита это тоже можно считать хорошими показателями. Также продажа государственного имущества благоприятно влияет на экономику: частники более эффективно занимаются управлением предприятиями.

Читайте также:

В России появится возможность купить госсобственность через маркетплейс

Бывший глава ЦБ РФ Дубинин раскрыл, зачем России нужна большая приватизация

Замглавы Минфина Моисеев анонсировал, что большая приватизация в России состоится
#приватизация
#госимущество
#Россия
Читайте нас в
СБУ и ВСУ намерены изымать гражданские машины в Харьковской области
05 июля 2023, 08:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские служба безопасности и вооруженные силы на купянском направлении готовятся изымать гражданские машины и технику.
По его словам, о рейдах украинских силовиков сообщают местные жители региона, пишет издание РИА Новости.

СБУ и ВСУ собирают информацию о имеющейся технике и автомобилям у различных предприятий и хозяйств. Эксперт выразил уверенность в том, что в дальнейшем, изъятый транспорт будет использоваться для военных  нужд украинских подразделений. 

Читайте также: 

Марочко: За минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч военных на Луганском направлении

Марочко: В ЛНР обнаружили массовое захоронение украинских солдат

В ЛНР ВСУ уличили в наращивании числа ударных групп на Донецком направлении
#ВСУ
#СБУ
#автомобили
#изъятие
Читайте нас в
В Москве восьмилетняя девочка потеряла сознание после жвачки
05 июля 2023, 08:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восьмилетняя девочка потеряла сознание после того, как её угостили жвачкой на детской площадке в Москве.
По словам матери девочки, дочь играла на детской площадке во дворе. Друзья несовершеннолетней сходили в ближайший магазин, купили жвачки и угостили ее. У девочки в скором времени начали чесаться глаза, открылась рвота и посинели пальцы, через несколько минут несовершеннолетняя потеряла сознание, сообщает телеграмм-канал SHOT.

Мать пострадавшей вызвала скорую помощь, девочку госпитализировали. Медики устанавливают причины отравления. 

Читайте также: 

В Новосибирске девятиклассница насмерть отравилась вейпом

В Красноярском крае четверо детей отравились растением, съеденным на прогулке

Трехлетний россиянин отравился лекарствами

#отравление
#дети
#Москва
Читайте нас в
В Красноярском крае 20 детей застряли на середине реки во время сплава на катамаране
05 июля 2023, 08:25

Фото: Фотобанк Московской области

Дети из Новосибирской области застряли на реке Мана во время сплава
Спасатели эвакуировали 20 детей и 4 взрослых с катамарана с лопнувшим баллоном. Инцидент произошел во время сплава по реке Мана, пишет Агентство по ГО и ЧС Красноярского края.
 
ЧП случилось днём 4 июля. Детская туристическая группа из Новосибирска застряла на катамаране, у которого лопнул баллон, во время сплава по реке.
 
Спасатели на лодках перевезли 9 человек вместе со снаряжением в поселок Манский. Остальные туристы, починив катамаран, добрались до посёлка в сопровождении спасателей. Никто не пострадал.

Читайте также:
Подмосковные спасатели вызволили водителя перевернувшегося на бок автомобиля

Жителям Подмосковья рассказали о главных ошибках, совершаемых во время отдыха на воде

В горах Карачаево-Черкесии нашли восемь пропавших туристов
#Красноярский край
#эвакуация
#катамаран
Читайте нас в
В Госдуме предложили увольнять приставов за ошибочное списание денег с карт
05 июля 2023, 08:13

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Замглавы депутатского объединения Алексей Диденко заявил, что ЛДПР в Госдуме инициировали поправки в законодательство, предусматривающие наказание судебных приставов, в случае неоднократных в течение года ошибок при списании денег с банковской карты или блокировке банковских счетов без реальных оснований.
За соответсвующие нарушения предложено ввести санкции, которые будут предусматривать штраф или увольнение. Об этом сообщаеи издание «Аргументы и факты». 

По словам депутата, целью данной меры будет являться исключение безответственного отношения к гражданам. Он также отметил, что поводом к разработке законопроекта стали неоднократные обращения россиян о незаконном списании денежных средств. Диденко также выразил надежду на то, ​что изменения в законодательстве смогут повысить компетенцию ФССП. 

Читайте также: 

В Госдуме призвали использовать арестованный транспорт для нужд армии

Госдума РФ одобрила разовую конфискацию у бизнеса 300 млрд рублей

В Госдуме объяснили необходимость обнуления налога для людей с доходом менее 30 тыс.

#Госдума
#приставы
#закон
#списания
Читайте нас в
Роскачество рассказало о мифе про плохое качество дешевого вина
05 июля 2023, 08:11

istockphoto/Inside Creative House

В Роскачестве называют «потребительским мифом» утверждения о низком качестве дешевого вина
Роскачество называет мифом утверждение о том, что дешевое вино является плохим, пишет РИА Новости.
 
Роскачество в ходе исследования выяснило, что утверждение «вино чем дешевле, тем хуже», является потребительским мифом. По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буновой, прошлогодний топ-50 лучших вин на половину составили вина до 500 рублей, а 12 вин, которые удостоились высокой оценки экспертов, стоили от 169 до 399 рублей.
 
Также Буянова рассказала, что размер предприятия сказывается на цене продукции, поэтому вино от крупного производителя будет дешевле.
 
Роскачество обращает внимание и на магазин, в котором приобретается вино. Например, в дорогом супермаркете с разнообразным выбором вин цена за бутылку не может быть менее 500-600 рублей.

Читайте также:
Гастроэнтеролог Сумарокова рассказала о пользе некоторых видов алкоголя

Хирург Умнов назвал ужасные последствия регулярного употребления вина

Минпромторг: доля российского вина на рынке превысила 55 процентов
#вино
#Роскачество
#алкоголь
Читайте нас в
В Курской области ВСУ обстреляли школу
05 июля 2023, 08:01

Фото: Telegram-канал Р. Старовойта

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе
Shot пишет, что один из снарядов попал в местную школу №2. Всего было около 12 прилётов.

Кроме здания школы повреждения получил частный дом.

Никто не пострадал.

Читайте также:
Количество пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке выросло до 36

Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС

В Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы
#ВСУ
#СВО
#Украина
Читайте нас в
Суд назначил девушке 17 лет за убийство отца и стрельбу в детсаду
05 июля 2023, 07:56

Фото: iStock/Zolnierek

Суд приговорил к 17 годам колонии 19-летнюю девушку, устроившую стрельбу в детском саду Красноярска.
Весной 2022 года 19-летняя девушка пришла с ружьем в детский сад Красноярска. Воспитатели заметили оружие и попытались задержать ее до прибытия сотрудников полиции, сообщает телеграмм-канал 360tv.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая в тот же день убила своего отца, затем направилась в детский сад, чтобы убить мальчиков. Приговором суда девушке назначено 17 лет лишения свободы. 

Читайте также: 

Суд арестовал москвичку, ребенок которой был найден в квартире с ножевыми ранениями

В Архангельске арестован мужчина, изнасиловавший школьницу

«Ъ»: В Томске мобилизованного приговорили к семи годам колонии за самовольное оставление части
#суд
#приговор
#детский сад
#стрельба
Читайте нас в
ВСУ обстреливают Белгородскую область
05 июля 2023, 07:47

Фото: сайт Кремля

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ начали обстреливать город Валуйки в Белгородской области, работают системы ПВО.
Он сообщил, что в населенном пункте есть разрушения. Повреждены жилые дома и автомобили. Об этом губернатор заявил в своем телеграмм-канале. 

По предварительным данным, жертв среди населения нет. Оперативные службы выехали на место происшествия. 

Читайте также: 

Рогов: утром 5 июля ВСУ могут перейти в масштабное наступление

ВСУ ударили по ЛЭП в Брянской области

ВСУ массово атаковали села и автомобильные пункты пропуска в Белгородской области



#Гладков
#ВСУ
#Белгородская область
#обстрелы
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников