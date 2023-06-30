В Бердянске прогремели взрывы

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В Бердянске 30 июня прогремели взрывы из-за работы системы ПВО
В Бердянске Запорожской области 30 июня в утреннее время суток сработала система ПВО. Об этом сообщают сотрудники оперативных служб.
Отмечается, что взрывы прогремели в городе около восьми часов утра. Предварительно установлено, что причиной стала работа системы ПВО.
В настоящий момент, подробности случившегося неизвестны.
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Отмечается, что взрывы прогремели в городе около восьми часов утра. Предварительно установлено, что причиной стала работа системы ПВО.
«В 08.00 в Бердянске прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ», - заявили в оперативных службах.
В настоящий момент, подробности случившегося неизвестны.
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Татьяна Лаврова