В Бердянске задержали продавцов некачественной воды, выручка за которую шла на нужды ВСУ

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Сотрудники силовых ведомств в Бердянске Запорожской области пресекли торговлю некачественной питьевой водой. Позже выяснилось, что выручка от ее продажи направлялась на поддержку ВСУ.
В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что собственник скважины находится на территории Украины и принимает участие в финансировании ВСУ. Незаконная деятельность была пресечена. Проводятся дальнейшие следственные действия.
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Александр Бойцов