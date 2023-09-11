В Берлине проведут конференцию по восстановлению Украины

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Глава немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок сообщила, что конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году. Об этом Бербок заявила в ходе совместной конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.
Ранее Бербок заявила, что в ФРГ не намерены передавать Киеву кассетные боеприпасы. Министр упомянула подписанное в Осло соглашение, которое запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного.
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Екатерина Коршунова