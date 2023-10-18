В больнице скончался командир Агаев, который попал под минометный обстрел ВСУ

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В больнице скончался командир Эльмаддин Агаев, попавший под минометный обстрел ВСУ неделю назад, об этом «Осторожно, новости» рассказал брат военного.
Напомним, 10 октября группа российских военных попала под обстрел ВСУ в Погарском районе, который находится в Брянской области, на границе с Украиной.
Двое солдат погибли на месте от полученных травм, еще троих доставили в реанимацию.
28-летний командир подразделения Агаев получил осколочное повреждение головного мозга и провел в коме практически неделю. 17 октября он скончался, не приходя в сознание.
Как рассказал брат погибшего, он дважды был на Украине, в последний раз подорвался на мине и повредил ногу. Его не стали в третий раз командировать на СВО, а отправили в приграничное село.
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Двое солдат погибли на месте от полученных травм, еще троих доставили в реанимацию.
Как рассказал брат погибшего, он дважды был на Украине, в последний раз подорвался на мине и повредил ногу. Его не стали в третий раз командировать на СВО, а отправили в приграничное село.
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Евгения Парфентьева