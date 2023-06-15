В Британии назвали главный риск для контрнаступления ВСУ

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«Риск для (ВСУ — ред.) заключается в том, что прежде чем они доберутся до этой линии обороны, они столкнутся с большими потерями, и им будет слишком сложно прорвать ее», — подчеркнул собеседник издания.
Ранее сообщалось, что пограничный наряд Белорусии услышал звук двигателя БПЛА в Лоевском районе республики. Затем они увидели в небе беспилотник, который двигался с украинской территории. Пограничники применили штатное вооружение, в результате чего прикреплённый к дрону снаряд сдетонировал.