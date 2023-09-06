В Британии назвали причину провала контрнаступления ВСУ

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Неопытные бойцы и отсутствие достаточного времени для тренировок стали причиной провала украинского контрнаступления, заявил журналист Джон Пол Рэтбон в интервью для Financial Times.
«Еще одной проблемой стало то, что Украина использовала недавно обученных солдат для проведения контрнаступления. И я думаю, что если бы вас (интервьюера), меня или большинство наших слушателей вытащили с улиц и дали четыре недели обучения на боевой машине пехоты Bradley, мы бы тоже не добились никаких успехов», - прокомментировал ситуацию Рэтбон.
К сопутствующим аспектам, помешавшим контрнаступлению ВСУ, журналист отнес мощную линию российской обороны, а также полное непонимание Запада в вопросах ведения боевых действий с таким сильным соперником, как Россия.
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Евгения Парфентьева