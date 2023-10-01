В Британии открестились от отправки своих военных на Украину

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Премьер-министр королевства Риши Сунак сообщил, что Британия не отправит военных на Украину во время конфликта.
После заявления об отправке инструкторов на Украину британский премьер Риши Сунак заявил, что солдаты из Великобритании не будут участвовать в конфликте на Украине, а отправка инструкторов касается «долгосрочного сотрудничества по окончании текущего конфликта».
Ранее сообщалось, что Лондон может направить флот в Чёрное море.
Британские власти работают над изучением возможности и целесообразности отправки своего флота в Черное море.
Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс. Он рассказал, что в Лондоне хотят понять, есть ли возможность использовать свой флот для «защиты» коммерческих судов от РФ в Чёрном море.
По словам Шаппса, данный вопрос он изучал совместно с украинским руководством во время своего недавнего визита.Сообщается, что Лондон планирует вносить более значимый вклад в «защиту» киевского режима в Черном море. Шаппс считает, что Британия «может помочь и дать совет».
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Ранее сообщалось, что Лондон может направить флот в Чёрное море.
Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс. Он рассказал, что в Лондоне хотят понять, есть ли возможность использовать свой флот для «защиты» коммерческих судов от РФ в Чёрном море.
По словам Шаппса, данный вопрос он изучал совместно с украинским руководством во время своего недавнего визита.Сообщается, что Лондон планирует вносить более значимый вклад в «защиту» киевского режима в Черном море. Шаппс считает, что Британия «может помочь и дать совет».
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Мария Фирсова