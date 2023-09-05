В Британии озвучили потери обученной в ФРГ элитной бригады ВСУ

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Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, которая возглавляет контрнаступление на южном направлении, несет существенные потери. Об этом пишет издание The Times.
Украинские медики называют четырехзначные числа потерь за прошедшие две недели, сообщает издание. Отмечается, что солдаты ВСУ гибнут из-за отсутствия прикрытия с воздуха, а также из-за нехватки специальной техники для разминирования полей.
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Анастасия Крестьянова