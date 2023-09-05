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В Британии озвучили потери обученной в ФРГ элитной бригады ВСУ

The Times: Обученная в Германии 47-я бригада ВСУ несет большие потери
05 сентября 2023, 11:45
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, которая возглавляет контрнаступление на южном направлении, несет существенные потери. Об этом пишет издание The Times.

Авторы статьи отметили, что несмотря на военную подготовку, которую солдаты ВСУ прошли в Германии, а также на обеспечение войск западным оружием, украинские военные несут значительные потери в зоне проведения спецоперации.

Украинские медики называют четырехзначные числа потерь за прошедшие две недели, сообщает издание. Отмечается, что солдаты ВСУ гибнут из-за отсутствия прикрытия с воздуха, а также из-за нехватки специальной техники для разминирования полей.

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#военные
#медики
#солдаты
#всу
#тела
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Собянин сообщил о сбитом в Тверской области БПЛА
05 сентября 2023, 12:02

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Тверской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник, который летел в сторону российской столицы.
«Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы», - написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.

Собянин также сообщал, что минувшей ночью в Калужской области и Истринской районе Подмосковья сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели в сторону российской столицы.

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#беспилотник
#завод
#бпла
#сво
#рф
#пво
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Российские войска впервые уничтожили танк Challenger 2
Forbes: ВС РФ уничтожили первый британский танк Challenger 2
05 сентября 2023, 11:13

Фото: iStock/Wirestock

Российские военнослужащие уничтожили первый британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Позже, уничтожение танка подтвердило издание Forbes.
Российским подразделениям удалось сжечь танк противника британского производства под Работиным на Ореховском направлении Запорожского фронта. По словам Рогова, танки стоят на вооружение у группировки ВСУ, которая намеревалась дойти до Крыма, однако, техника горит на первой линии обороны.  

Позже, уничтожение танка российскими бойцами подтвердило издание Forbes. Авторы статьи указали, что украинские танкисты восхищались техникой, однако, увидеть ее эффективность так и не удалось. 

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#танки
#техника
#вооружение
#солдаты
#всу
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Сбитый в Истринском районе БПЛА был кустарного производства
05 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/R_Type

Беспилотник, сбитый в Истринском районе Подмосковья, оказался кустарного производства и был начинен взрывчатым веществом. Об этом рассказала глава муниципалитета Истра Татьяна Витушева.
По ее словам, в ходе осмотра сбитого беспилотника стало понятно, что он был кустарного производства. Также уточняется, что дрон был начинен взрывчаткой, её мощность устанавливается. Сейчас обломки сбитого БПЛА собраны и отправлены на экспертизу.

«Взрывной волной были нанесены незначительные повреждения 5 близлежащим частным домам. Муниципальными службами продолжается обход жителей и обследование домовладений, производится уборка мусора и осколков выбитых стекол», – рассказала Витушева.

Она также призвала местных жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны.

Напомним, минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью в Калужской области и Истринской районе Подмосковья сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели в сторону российской столицы.

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#подмосковье
#беспилотник
#дрон
#бпла
#пво
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NYT: глава антикоррупционного центра Украины Каленюк заявила, что бойцы ВСУ погибают из-за коррупции
NYT: Бойцы ВСУ погибают из-за коррупции в стране
05 сентября 2023, 10:26

Фото: iStock/Olena_Z

Директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила, что коррупция в стране влечёт за собой смерть бойцов ВСУ. Об этом сообщает New York Times.
Она уточнила, что наличие у военных вооружения напрямую зависит от эффективности защиты государственного бюджета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил на время сохранения в стране военного положения приравнять коррупцию к государственной измене, которая влечёт за собой наказание в виде пожизненного заключения.  

Кроме того, издание New York Times сообщало, что одной из причин увольнения Алексея Резникова с поста министра обороны Украины стала коррупция в армии, что также подтверждает слова Каленюк.

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#владимир зеленский
#коррупция
#украина
#всу
#гибель
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Киев перешел в наступление на юго-западе ДНР
05 сентября 2023, 09:58

Фото: istockphoto/zabelin

Части Вооруженных сил Украины перешли к наступательным действиям в районе населенных пунктов Новомайорское и Новодонецкое на юго-западе ДНР. Предпринимаются активные попытки прорыва с участием большого числа бронетехники.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник в течение нескольких дней непрерывно обстреливал российские позиции и минные поля. Это привело к тому, что минные заграждения во многом утратили свою эффективность, а постоянный плотный артиллерийский огонь помешал саперам поставить новые мины и восстановить разрушенное, что, конечно, облегчило наступление ВСУ.

Поэтому противнику удалось с минимальными потерями подойти вплотную к Новодонецкому и сбросить десант. Бронетехнику украинцы оттянули назад, опасаясь работы российской артиллерии. Сейчас на подступах к обоим населенным пунктам идут ожесточенные бои, сообщил Ходаковский.

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#днр
#всу
#мина
#росгвардия
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Украинский БПЛА попытался атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области
05 сентября 2023, 09:57

Фото: iStock/NiseriN

Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Редкинского опытного завода в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, вражеский БПЛА упал на территории завода, после того, как был сбит российской системой ПВО. Падение произошло в непосредственной близости от склада легковоспламеняющихся жидкостей, после чего произошел взрыв. На месте ЧП обнаружены остатки микросхем, проводов и фюзеляжа дрона.

Уточняется, что при взрыве повреждена пустая цистерна. Также выбило окна в рядом стоящем здании. При этом никто не пострадал.

Также в Минобороны России заявили, что во вторник, 5 сентября, над Крымом российскими средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

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#падение
#чп
#взрыв
#бпла
#минобороны
#пво
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Минобороны РФ: Над Крымом средствами ПВО сбит беспилотник
05 сентября 2023, 09:46

Фото: iStock/aapsky

Во вторник, 5 сентября, над Крымом российскими средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Уточняется, что в вражеский беспилотник в небе над Крымом был ликвидирован с помощью дежурных средств противовоздушной обороны России.

Также сообщалось, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Калужской областью. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью в Калужской области и Истринской районе Подмосковья сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели в сторону российской столицы.

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#беспилотник
#бпла
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Появилось первое видео уничтоженного под Работино танка Challenger 2
05 сентября 2023, 09:36

Фото: istockphoto/Wirestock

Украинские военные опубликовали в Сети видео, где запечатлен горящий подбитый танк Challenger 2. Солдат ВСУ снял уничтоженную бронемашину в районе Работино на Запорожском направлении.
Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2 в феврале 2023 года. Они довольно долго не участвовали в боях, что вызывало вопросы. Британский таблоид The Sun сообщал, что новая броня Challenger 2 под кодовым названием Dorchester еще никогда не была пробита вражеским огнем. Более того, издание утверждало, что Британия запрещает Киеву использовать эти танки на тех участках, где у ВСУ неважные шансы на успех, чтобы не допустить попадания секретной брони в руки России.

На кадрах видно, как «непробиваемый» танк горит и чадит, напоминая груду искореженного металла, а не боевую машину. Военные эксперты полагают, что появление Challenger 2 на линии боевого соприкосновения наряду с американскими БТР Stryker и немецкими БМП Marder означает, что Киев бросил в контрнаступление последние резервы — тактическую группу «Марун».





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#военные
#танки
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#великобритания
#всу
#киев
#контрнаступление
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Марочко: боевик «Айдара»* подорвался при установке фугаса у Клещеевки
05 сентября 2023, 09:26

Фото: iStock/Prostock-Studio

На Донецком направлении в районе Клещеевки украинский боевик из нацбатальона «Айдар»* подорвался при установке самодельного взрывного устройства. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Со ссылкой на собственные источники.
Он уточнил, что украинский боевик с шевроном террористического подразделения «Айдар»*, подорвался во время попытки самостоятельной установки фугасного заряда.

«Вероятнее всего при закладке преждевременно сработал электродетонатор и произошел взрыв. Мощность взрыва была такой силы, что фрагменты тела разбросало возле наших позиций, находящихся в 200 метрах от эпицентра взрыва», - написал Марочко в своём Telegram-канале.

Ранее он также рассказал, что на Красно-Лиманском направлении ВСУ попытались обойти российскую группировку с флангов, чтобы захватить передовые позиции ВС РФ, однако были вовремя замечены и разгромлены.

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*Запрещенная в России террористическая организация
#взрыв
#лнр
#сво
#всу
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