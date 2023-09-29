В Британии предрекли замену Зеленского из-за его отказа от переговоров с Россией

По мнению британского издания The Spectator, Владимир Зеленский рискует лишиться своей должности из-за его нежелания вступать в переговоры с Россией по украинскому конфликту.
В статье подчеркивается, что западные страны намерены поддержать назначение другого лидера, который готов провести переговоры с Москвой. Однако, как отмечает издание, шансы на выбор такого лидера демократическим путем крайне малы.
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Артем Кузьмин