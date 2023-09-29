В Британии признали недооценку мощности российской обороны

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Заявление главы генштаба Великобритании Тони Радакина указывает на недооценку западными странами мощности российской обороны, передает The Times.
Это, по его мнению, объясняет медленные темпы контрнаступления украинских войск. Радакин также подчеркивает, что в настоящее время ведется «война на истощение», и необходимо быть более осторожными в ожиданиях относительно результатов украинского наступления в ближайшем будущем.
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Артем Кузьмин