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Издание Financial Times сообщает, что при наступлении ВСУ используют трехсторонний подход.
По данным издания, трехсторонний подход украинских войск заключается в разминировании, атаке логистических и командных центров и нанесении ударов дронами по территории в глубине РФ. Сообщается, что разминирование территории ВСУ дается сложно, так как из-за большого числа металлических предметов на передовой металлоискатели не способны выполнять свою функцию.
Отмечается, что для атак на логистические центры ВСУ тратят много времени из-за отсутствия преимущества в небе.
Напомним, ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в ужасном положении.
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Отмечается, что для атак на логистические центры ВСУ тратят много времени из-за отсутствия преимущества в небе.
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Екатерина Коршунова