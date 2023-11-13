В Британии раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации

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В США считают, что Украина потеряла не менее 190 тысяч своих военных в конфликте с Россией с начала спецоперации. Такие данные приводит британское издание Economist.
«Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны», - говорится в статье.
При этом добавляется, что порядка 120 тысяч украинских военных были ранены на поле боя.
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Элина Позднякова