В Британии раскрыли судьбу ракет ATACMS на Украине

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Дальнобойные ракеты ATACMS, которые США могут уже в ближайшее время передать Киеву, могут оказаться на черном рынке. Такое мнение выразил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News.
«Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке», – выразил он свои опасения.
По его словам, ВСУ могут использовать ATACMS для нанесения ударов по территориям России, в таком случае это может привести к эскалации конфликта. При этом Белл подчеркнул, что США этого не хотят, и пытаются получить от президента Украины Владимира Зеленского обещания, что ракеты не будут использоваться для ударов по России.
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Элина Позднякова