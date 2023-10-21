В Британии рассказали, что Россия сделала с ATACMS

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Американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российской армии. Об этом сообщает Spectator.
В материале статьи сообщается, что РФ показала готовность адаптироваться к любому виду оружия, которое поставляют Украине. Отмечается, что увеличение западной помощи и поставки ракет ATAMACS Киеву не изменят ход специальной военной операции.
Автор статьи добавил, что ВСУ не выполнили свои задачи, а российским войскам удалось выстроить серьезную оборонительную систему.
Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
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Автор статьи добавил, что ВСУ не выполнили свои задачи, а российским войскам удалось выстроить серьезную оборонительную систему.
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Екатерина Коршунова