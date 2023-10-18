В Британии рассказали, что ВСУ готовятся к поставкам истребителей F-16

Фото: iStock/Michele Ursi
ВСУ зашли в тупик в ходе своего контрнаступления, при этом поставки истребителей F-16 не помогут украинским военным изменить ситуацию на поле боя. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на опрошенных британских экспертов.
По словам экспертов, США должны предоставить Украине истребители F-16 уже в следующем году. При этом они считают, что завоевать превосходство в воздухе украинским военным только с помощью этих истребителей будет довольно сложно, так как в регионе активно действуют развитые ВКС России.
При этом все эксперты в разговоре с изданием считают, что ВСУ уже зашли в тупик в рамках своего контрнаступления. При этом такая ситуация на линии соприкосновения может сохраниться на протяжении всего следующего года, если не будут приняты какие-либо экстренные меры.
Читайте также:
«Потери есть - результатов нет». Путин оценил наступление ВСУ на Херсонском направлении
Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу
Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине
«Летняя наступательная кампания ВСУ показала, что украинские военные могут проводить операции только соединениями не больше роты (около ста человек- ред.) — их действия перестают быть слаженными и скоординированными, как только им приходится вести общевойсковой бой», - отметил один из аналитиков Патрик Бьюри.
Читайте также:
«Потери есть - результатов нет». Путин оценил наступление ВСУ на Херсонском направлении
Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу
Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине
Элина Позднякова