В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине

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Отставной британский генерал Ричард Бэрронс сообщил, что страны Запада начнут усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 года, передает газета Financial Times.
По словам Бэрронса, определяющий фактор военного успеха заключается в оборонно-промышленном потенциале Запада и Украины.
Напомним, ранее РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. 31 августа солдатам Вооруженных сил Украины передали более 1000 новых беспилотников, об этом сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров .
По словам Федорова, в руки к ВСУ перешли 900 FPV - дронов, а также более 100 Mavic и Matrice. Помимо БПЛА, украинцы также получили 30 роботизированных машин.
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Напомним, ранее РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. 31 августа солдатам Вооруженных сил Украины передали более 1000 новых беспилотников, об этом сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров .
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Екатерина Коршунова