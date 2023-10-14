В Британии рассказали о масштабном наступлении российских войск

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По информации обозревателя британского журнала Spectator Светланы Моренец, российские вооруженные силы начали масштабное наступление, что явилось неожиданностью для украинских военных. Она утверждает, что целью российских сил является ограничение движения украинских военных и предотвращение их резервных подкреплений.
Также она сообщает о реакции украинских военных, которые озабочены возможностью прорыва российских сил. Некоторые описывают ситуацию как чрезвычайно сложную, в то время как другие сообщают о потере нескольких позиций и остаются в меньшинстве на некоторых участках фронта.
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