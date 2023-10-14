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В Британии рассказали о масштабном наступлении российских войск

The Spectator: российские войска начали наступление по всей линии фронта
14 октября 2023, 04:49
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

По информации обозревателя британского журнала Spectator Светланы Моренец, российские вооруженные силы начали масштабное наступление, что явилось неожиданностью для украинских военных. Она утверждает, что целью российских сил является ограничение движения украинских военных и предотвращение их резервных подкреплений.

Моренец отмечает, что Украина находится в напряженной ситуации, с отчетами о множестве боевых столкновений, произошедших вчера, а одно из решающих сражений разворачивается в населенном пункте Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Также она сообщает о реакции украинских военных, которые озабочены возможностью прорыва российских сил. Некоторые описывают ситуацию как чрезвычайно сложную, в то время как другие сообщают о потере нескольких позиций и остаются в меньшинстве на некоторых участках фронта.

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В США назвали «мясорубкой» ситуацию, в которую попали ВСУ
Modern Diplomacy: западные политики загнали ВСУ в мясорубку из-за жажды власти
14 октября 2023, 02:47

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан выразил обеспокоенность тем, как западные политики, жаждущие власти, втянули украинцев в нарастающий конфликт.
Он отметил, что украинцы могли бы чувствовать гнев по поводу систематического сокращения их численности и оказания давления на их нацию. Журналист также утверждает, что Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, указывая на неудачи Вооруженных сил Украины и их неспособность прорваться сквозь российскую оборону.

Он заключил, что действия мировых лидеров, направленные на удовлетворение своей жажды власти, наносят серьезный вред, и обратил внимание на последствия этого. В конце статьи, он предположил, что дальнейшая поддержка со стороны Запада может привести к «полному разрушению Украины».

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Солдаты ВСУ пришли в ужас от того, что пишут про них западные СМИ
New Republic: Переизбрание республиканца президентом США наводит ужас на ВСУ
14 октября 2023, 02:08

Военнослужащие ВС Украины, читающие англоязычные СМИ, понимают, переизбрание в президенты США республиканца будет означать конец военной поддержки Киева. Об этом в интервью New Republic рассказал один из американских наёмников в рядах украинской армии.
«Любой на фронте, читающий англоязычные СМИ и следящий за выборами в США или новостями о финансировании, в курсе, что республиканцы, вероятнее всего, хотят закрутить гайки», — заявил военный.

Он подчеркнул, что победа Дональда Трампа станет для ВСУ огромной проблемой, а также что у украинской армии есть «цели контрнаступления», которые после прекращения военной помощи станут невозможными.

По словам американского наёмника, победа представителя республиканской партии приведёт к самому худшему из возможных сценариев развития событий для киевских властей, поэтому президенту Зеленскому и его команде "необходимо быть начеку".

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сша
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#украина
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ВСУ 43 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
14 октября 2023, 00:41

Фото: iStock/IGOR KUTNII

За последние 24 часа, украинские вооруженные силы провели 43 артобстрела территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 146 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными действиями со стороны Украины (СЦКК) через свой Telegram-канал.
«В течение прошлых суток представительство регистрировало 43 случая артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВФУ). На направлении Донецка противник совершил 26 артобстрелов с использованием ракетно-артиллерийских систем залпового огня (РСЗО), а также артиллерии 155 и 152 миллиметров. В Горловке было зафиксировано 14 обстрелов артиллерией калибра 155 и 152 миллиметра. Три обстрела из артиллерии калибра 155 миллиметров были зафиксированы на направлении Ясиноватого», — говорится в сообщении представительства.
По данным представительства, всего украинские вооруженные силы выпустили 146 разнообразных снарядов. Под обстрелом оказались районы семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Донецк, Горловку, Зайцево, Широкую Балку, Ясиноватый район, Макеевку и Степное.

За прошедшие сутки также поступила информация о четырех гражданских лицах, которые получили ранения в районах Центрально-Городского и Никитовского районов Горловки, а также в населенных пунктах Веселое и Степное.

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Украинская активистка сбежала от СВО в Израиль и теперь просится обратно
13 октября 2023, 23:37

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Украинская активистка Виктория Грищенко прибыла в Израиль 3 октября, чтобы укрыться от спецоперации на родине. Однако, согласно информации Politico, она теперь столкнулась с неожиданным вызовом — арабо-израильской войной, которая началась 7 октября.
По данным украинских чиновников, Виктория Грищенко входит в число более чем 1000 украинцев, выразивших желание эвакуироваться из Израиля. На сегодняшний день, она пытается найти способ вернуться обратно на Украину.

Вплоть до утра 7 октября она находилась в городе Петах-Тикве, всего в 10 километрах от Тель-Авива, но началась серия атак ХАМАС на Израиль.

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Politico: Пилоты ВСУ начнут тренировки на F-16 в США на следующей неделе
13 октября 2023, 22:23

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Вооруженные силы Украины начнут тренировки на истребителях F-16 в Соединенных Штатах на следующей неделе, сообщает Politico со ссылкой на представителей американских властей.
«Украинские пилоты, как ожидается, начнут тренироваться управлению истребителями F-16 на авиационной базе национальной гвардии в Тусоне, Аризона, на следующей неделе», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Сперва будущие пилоты F-16 будут слушать лекции, затем тренировать полученные навыки на стимуляторах, и только потом смогут приступить к тренировкам на реальных истребителях.

В Politico отметили, что в прошлом месяце группа украинских пилотов прибыла в американский штат Техас для изучения английского языка на базе ВВС США.

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#сша
#пилоты
#всу
#тренировки
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На Украине травят детей, чьи отцы не идут воевать, рассказал пленный
Украинский пленный: в школах обзывают детей, чьи отцы отказались воевать в ВСУ
13 октября 2023, 21:43

Фото: iStock/SB Arts Media

Сдавшийся в плен военный 77-й бригады ВСУ Александр Геращенко сообщил, что дети, чьи отцы отказываются воевать в ВСУ, подвергаются травле в украинских школах. Об этом сообщает РИА Новости.
Геращенко рассказал, что на Украине никто не хочет идти воевать.

«Но у кого есть дети маленькие, стыдно будет в глаза смотреть, что кто-то воевал, а у тебя отец не воевал, а сидел в тюрьме», — приводит слова пленного РИА Новости.

Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что украинские войска испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов военнослужащих, в плен российской стороне сдаются уже 60 и 70-летние украинцы. Небензя отметил, что Верховная Рада не просто так начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для военнослужащих старшего возраста. 

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#рф
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Небензя заявил, что в российский плен сдаются 70-летние украинские солдаты
Небензя: ВСУ проблемы с пополнением, в плен сдаются 60 и 70-летние солдаты
13 октября 2023, 21:12

Фото: iStock/Sinenkiy

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что украинские войска испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов военнослужащих, в плен российской стороне сдаются уже 60 и 70-летние украинцы, передает РИА Новости.
Небензя отметил, что Верховная Рада не просто так начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для военнослужащих старшего возраста. По мнению постпреда РФ при ООН, киевский режим хочет убрать верхнюю планку, украинцам придется служить до смерти.

Небензя подчеркнул, что при такой ситуации на Украине продолжают «голосить о том, чтобы набирать больше именно молодых парней». Он заключил, что 25-летние и 45-летние мужчины на Украине попросту заканчиваются.

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«Мы скоро перейдем на лук и стрелы». ВСУ жалуются на дефицит снарядов
13 октября 2023, 18:51

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ жалуются на дефицит снарядов для гаубиц, переданных Великобританией. Об этом сообщает британская газета Telegraph, ссылаясь на украинских военных, прошедших обучение в НАТО.
«Британские артиллерийские орудия, поставленные Украине, замолкают на поле боя из-за недостатка боекомплекта», - говорится в статье.

При этом отмечается, что ВСУ вынуждены использовать оружие Второй мировой войны, так как снаряды есть только для него.

Военнослужащий ВСУ с позывным «Мирон» рассказал, что его подразделение получило 36 гаубиц производства Великобритании. Из них за минувшую неделю смогли выпустить всего пять снарядов. «Мы скоро перейдем на лук и стрелы», - говорит «Мирон».

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Джонсон: украинские военные попали в западню под Авдеевкой
13 октября 2023, 18:47

Фото: iStock/Prostock-Studio

Более двадцати тысяч украинских военных попали в западню под Авдеевкой, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Русские уже пошли в наступление. Особенно в районе Авдеевки. Они окружили, по-видимому, более двадцати тысяч украинских военных. Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

Он также отметил, что обострение палестино-израильского конфликта может полностью отвлечь внимание Запада от Украины, и оставить ВСУ без оружия и финансирования. 

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что затяжной конфликт на Украине может привести Киев к еще большей потере территорий, в том числе Одессы.

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#сша
#всу
#сво
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