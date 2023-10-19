В Британии рассказали об использовании ВМФ РФ боевых дельфинов для защиты Крыма

Фото: iStock/Wirestock
По информации газеты Naval News, российские военные в Крыму использовали дрессированных дельфинов для защиты от спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сообщается, что с увеличением активности спецназа ВСУ, российские военные приняли меры, включая использование боевых дельфинов. Загоны для этих дельфинов были установлены на базе Военно-морского флота (ВМФ) России в поселке Новоозерное на северо-западе Крыма. Это мероприятие, предпринятое в сентябре, предположительно, имело целью обеспечить защиту указанной территории от украинских диверсантов.
Читайте также:
В мэрии Анапы напомнили об опасности дельфинов для людей
В Австралии усыпят массово выбросившихся на берег дельфинов
В Японии дельфины напали на туристов и переломали им кости
Читайте также:
В Австралии усыпят массово выбросившихся на берег дельфинов
В Японии дельфины напали на туристов и переломали им кости
Артем Кузьмин