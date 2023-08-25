В Британии рассказали об отчаянном шаге ВСУ

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Экс-агент MI6 Аластер Крук заявил, что ВСУ пошли на отчаянный шаг, чтобы спасти контрнаступление. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Запад недоволен наступлением ВСУ, так как техника и вооружение уничтожаются, а продвижений на фронте нет. Крук подчеркнул, что США уже не могут поставлять Киеву вооружение в больших объемах, поэтому у ВСУ оставался только один шанс на прорыв российской обороны.
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Анастасия Крестьянова