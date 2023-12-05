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В Британии утверждают, что непальские наемники-гуркхи участвуют в спецоперации РФ

Reuters: на стороне РФ воюют знаменитые непальские наемники-гуркхи
05 декабря 2023, 18:03
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Британское издание Reuters утверждает, что знаменитые непальские наемники-гуркхи принимают участие в боевых действиях на стороне России.
На днях украинские паблики опубликовали интервью с наемником из Непала, воевавшим на стороне ВС РФ, и попавший в плен к ВСУ.

«Власти Непала уже призвали Россию не вербовать своих граждан на войну в Украину и отправить всех уже завербованных домой. В Украине, по данным непальских властей, погибли уже шестеро граждан Непала», - говорится в статье.


Уточняется, что МИД Непала призвал Россию вернуть на родину тела погибших бойцов, а также выплатить компенсации их семьям. Также власти страны призвали своих граждан не принимать участие в боевых действиях ни на одной из конфликтующих сторон.

Теперь Непал пытается дипломатическим путем освободить пленного.

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В США раскрыли чудовищную правду о планах Запада на Украину
RS: Запад намеренно затягивает конфликт на Украине
05 декабря 2023, 17:45

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич заявил, что лидеры США и Великобритании намеренно пытаются затянуть конфликт между Россией и Украиной.
Марсетич считает, что украинский конфликт мог быть завершен всего через несколько месяцев после его начала, однако американские и британские власти делали все, чтобы этого не случилось. Обозреватель отметил, что основная цель Запада заключалась в ослаблении России. 

Он подчеркнул, что Украина стала лишь расходным материалом в руках западных «союзников». Марсетич заключил, что украинцы заплатили крайне высокую цену за участие в игре Запада.

Ранее немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в социальной сети X, что НАТО и Евросоюз начнут распадаться после победы РФ в украинском конфликте.

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#рф
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Российские подразделения прорвали оборону ВСУ у Часов Яра
05 декабря 2023, 17:18

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения российского добровольческо-штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиция» нанесли удар по частям противника на подходах к городу Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Отряды ВСУ не выдержали натиска и начали поспешное отступление.
Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель ДШК Алексей Селиванов. По его словам, группировка украинских войск не смогла удержать свои позиции на Артемовско-Соледарском направлении и начала отступление. В результате трасса Артемовское - Часов Яр была перерезана российскими подразделениями.

По словам Селиванова, российские части в настоящее время выбивают противника из населенного пункта Богдановка, занимают позиции ВСУ в лесополосе и уже вышли на окраины Часова Яра. Среди российских подразделений, особо отличившихся во время прорыва, офицер ДШК упомянул бригаду «Север V». Он отметил, что за последнее время это самое крупное продвижение, достигнутое бойцами ДШК.

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Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт
Депутат Верховной рады Безуглая призвала украинских женщин идти на фронт
05 декабря 2023, 16:56

Фото: iStock/Olga Balynska

Зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт. Свой призыв Безуглая написала на страничке в социальной сети.
Депутат считает, что лучшим видом волонтерства в настоящее время — это война за украинских властей в рядах украинских войск. Безуглая подчеркнула, что это касается и женской половины населения Украины. Она также добавила, что была мобилизована в 2015 году и прошла военную службу.

Ранее разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск рассказал РИА Новости, что украинские женщины-солдаты управляют беспилотными летательными аппаратами, принимая участие в боевых действиях на Купянском направлении. 

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Хинштейн спасёт военного от депортации в Узбекистан, где его осудят за участие в СВО
05 декабря 2023, 16:13

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Депутат Госдумы Александр Хинштейн спасет от депортации русского уроженца Узбекистана, ветерана СВО, которому на родине грозит до 10 лет лишения свободы за участие в спецоперации.
«Дикая ситуация: ветеран СВО Александр Бабков, удостоенный госнаград, не может получить российское гражданство и потому подлежит депортации в Узбекистан, где его ждет тюрьма за то, что он… ветеран СВО», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что связался по данному вопросу с руководством ГУ МВД. Планируется предоставить ветерану СВО временное убежище в России, а потом оформление российского гражданства.

Хинштей подчеркнул, что никакой депортации не будет.

Александр Бабков отправился в зону спецоперации добровольно. Он принимал участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер» за Соледар и Артёмовск. Имеет множество наград за выполнение задач СВО. Сейчас он ен может оформить российское гражданство. Уже в январе его могут депортировать на родину, где ему грозит до 10 лет лишения свободы за участие в спецоперации.

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#вагнер
#чвк
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В Германии предсказали судьбу НАТО и ЕС после спецоперации
Немецкий бизнесмен Дотком: НАТО и ЕС распадутся после победы России в СВО
05 декабря 2023, 15:28

Фото: iStock/Michele Ursi

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в социальной сети X, что НАТО и Евросоюз начнут распадаться после победы РФ в украинском конфликте.
Предприниматель в своем блоге обратился к Киеву с вопросом о целесообразности вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, так как эти организации пожертвовали жизнями многих граждан Украины ради достижения собственных целей. Дотком ​подчеркнул, что российская победа в этом противостоянии неизбежна.

Ранее представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК выполнила свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе. Отмечается, что в Комиссии уверены, что Украина выполнила практически все требования, которые необходимы для начала переговоров.

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«Резать горло россиянам»: В США дали план военных действий боевикам ВСУ
Генерал ВС США Милли попытался поднять боевой дух ВСУ призывом «резать русских»
05 декабря 2023, 15:11

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Американский генерал Марк Милли попытался поднять боевой дух украинских боевиков призывом «резать русским глотки». Традиционные русофобские выпады штабистов Пентагона теперь направлены на российский тыл.
На фоне тотальных неудач на фронте, американский старший офицер призвал спецназовцев ВСУ действовать в тылу противника, передает телеграм-канал Readovka. Обращаясь к боевикам, которых обучают «зеленые береты» на военной базе в немецком Висбадене, Милли рассказал, что украинскому спецназу следует организовать такую кампанию, чтобы «не было ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, а не перережут ли ему горло посреди ночи».

Произнося свою людоедскую и пронизанную истерическим пафосом речь, Милли в очередной раз подчеркнул свое отчаяние, так как совсем недавно он заявлял о неспособности ВСУ вытеснить российскую армию с «утраченных территорий». Залужный также отчитывался перед тем же Милли в военных неудачах. Злая обреченность, звучащая в словах генерала, не поможет США в их страстном желании уничтожить всех русских.

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СМИ испугались маневра России против Украины
Forbes: ВС России уничтожают значительное число солдат ВСУ при помощи БПЛА
05 декабря 2023, 14:12

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские волонтеры производят огромное количество FPV-беспилотников для борьбы с украинскими войсками. Об этом пишет журналист Дэвид Хэмблинг в статье для Forbes.
Отмечается, что данная модель беспилотных летательных аппаратов позволяет наносить точные смертельные удары. По данным источника, в России производство FPV-беспилотников доходит до тысячи. Хэмблинг уверен, что ВС России уничтожили большое количество наземных украинских войск благодаря этому виду оружия.

Ранее сообщалось, что Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) досрочно выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» был доработан отечественными разработчиками, в результате чего увеличилась эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам, а также при поражении «сложных» снарядов и ракет. 

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#комплекс
#всу
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Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от «процента отката»
Рогов: сумма нового пакета помощи США Украине зависит от процента отката
05 декабря 2023, 13:39

Фото: iStock/by sonmez

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что новый пакет финансовой помощи Украине со стороны США будет зависеть от «процента отката». Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Рогова, количество предоставляемой Украине помощи напрямую зависит от доли получаемых бюджетных денег США, которую украинский президент Владимир Зеленский пообещает отдать американским покровителям и лоббистам. Рогов добавил, что Зеленского с главами стран Запада связывают жесткие коррупционные отношения, по этой причине они все так же стремятся помогать Киеву, несмотря на ​полный провал действий украинской армии.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины».

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#сша
#президент
#украина
#отношения
#владимир зеленский
#всу
#рогов
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Рогов заявил, что расправа над несогласными стала в ВСУ обычным делом
Рогов: расправа над нежелающими умирать за киевский режим стала обыденной в ВСУ
05 декабря 2023, 13:04

Фото: iStock/Prostock-Studio

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что расправа над сослуживцами, которые не желают умирать за киевский режим, стала обычным делом в рядах украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Рогова, желающих ​сдаться в плен украинских военнослужащих становится все больше. Однако, как сообщает Рогов, даже за одну мысль об этом в ВСУ грозят смертью, в результате чего у украинских бойцов сформировался животный страх.

Напомним, группа из двадцати пяти военных украинских войск, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией. Об этом ранее сообщил в беседе с РИА Новости заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным «Купол».

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