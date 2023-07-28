В Британии восхитились российским «Аллигатором»

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В Минобороны Британии восхитились новой версией ударно-разведывательного вертолета Ка-52 «Аллигатор», пишет издание Newsweek.
«Ка-52 – один из самых грозных военных вертолетов в России. Он наносит колоссальный урон Украине», - цитирует издание слова представителей ведомства.
«Аллигатор» способен поразить бронетехнику, солдат и воздушные цели в любое время суток и при любых погодных условиях, отметили авторы статьи.
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