В Британии заметили, как изменилось поведение Зеленского после разгрома ВСУ

Врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов заявил, что украинские солдаты с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, которых командование отправляет на важные задания, попав в плен, прикидываются обычными мобилизованными. Об этом Арсаланов сообщил в видеоролике, распространенном российским Минобороны.