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Контрнаступление Вооруженных сил Украины разработали в Британии и США, его результаты соответствуют ожиданиям, заявил замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи в интервью газете Telegraph.
«На данный момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы», - прокомментировал ситуацию Хиппи.
По словам министра, киевский режим ведет себя осторожно, и потому не отправляет на линию боевого соприкосновения большое количества личного состава и западного оружия. Хиппи напомнил, что конфликт на Украине – это не голливудский фильм, и решающего яркого момента в нем не будет.
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