В Британии заявили, что Украине никогда не удастся вернуть ни Крым, ни Донбасс

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Шон Белл считает, что украинский конфликт заведомо проигрышный для Киева
Бывший вице-маршал британской авиации Шон Белл заявил, что Украине не удастся вернуть утраченные территории ни одним возможным способом, сообщает «РИА Новости».
«Для Украины этот конфликт потенциально невыигрышный. Ей никогда не удастся вернуть ни Крым, ни Донбасс. Так что в данном случае вопрос скорее в том, где после окончания боевых действий пройдет граница на карте», - прокомментировал ситуацию Белл.
Бывший военный отметил, что Запад заметно пострадал от поддержки Киева. Из-за кризиса и инфляции ни НАТО, ни ЕС больше не смогут помогать Украине в том же духе.
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«Для Украины этот конфликт потенциально невыигрышный. Ей никогда не удастся вернуть ни Крым, ни Донбасс. Так что в данном случае вопрос скорее в том, где после окончания боевых действий пройдет граница на карте», - прокомментировал ситуацию Белл.
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Евгения Парфентьева