В Брянске после падения обломков БПЛА возник пожар

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При очередной атаке на Брянскую область силами РЭБ обезврежен украинский беспилотник, его обломки упали на административное здание, после чего там произошел пожар. Об этом сообщал глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, пожарные уже приступили к тушению огня. На месте ЧП также работают все экстренные службы региона. Богомаз подчеркнул, что в результате атаки вражеского беспилотника никто не пострадал.
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