В Брянске уничтожили беспилотник со взрывчаткой

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Обломки аппарата упали в лесу — в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице.
SHOT пишет, что вражеский БПЛА был сбит накануне вечером на окраине Брянска. На месте падения дрона силовики нашли кумулятивный снаряд «К3-6», два брикета взрывчатки С-4 массой 1140 г и взрыватель МД5М. Никто не пострадал.
Ранее российская система ПВО сбила беспилотник самолётного типа у Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, также не получили повреждения объекты инфраструктуры. В настоящее время оперативные службы работают на месте падения беспилотника и уточняют последствия происшествия.
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Мария Фирсова