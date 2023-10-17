В Брянской области обнаружили разведывательный беспилотник ВСУ

Фото: iStock/vadimrysev
Разведывательный беспилотник нашли возле железной дороги в Брянской области.
Mash пишет, что жители одной из деревень Карачевского района нашли в лесу БПЛА-разведчик самолётного типа, оборудованный видеокамерой.
Он упал рядом со станцией Московской железной дороги, примерно в 115 км от границы. Дрон был без взрывчатки. К месту падения немедленно вызвали специалистов. Они в свою очередь отправили аппарат на экспертизу.
Ранее российские системы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют размер последствий на земле.
Читайте также:
На подлёте к Крыму уничтожили 8 беспилотников
Военный эксперт Дандыкин назвал главное преимущество российской армии зимой
Гладков: В Белгородской области сбито три БПЛА ВСУ самолетного типа
Он упал рядом со станцией Московской железной дороги, примерно в 115 км от границы. Дрон был без взрывчатки. К месту падения немедленно вызвали специалистов. Они в свою очередь отправили аппарат на экспертизу.
Читайте также:
На подлёте к Крыму уничтожили 8 беспилотников
Военный эксперт Дандыкин назвал главное преимущество российской армии зимой
Гладков: В Белгородской области сбито три БПЛА ВСУ самолетного типа
Мария Фирсова