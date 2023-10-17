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В Брянской области обнаружили разведывательный беспилотник ВСУ

17 октября 2023, 09:27
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Разведывательный беспилотник нашли возле железной дороги в Брянской области.
Mash пишет, что жители одной из деревень Карачевского района нашли в лесу БПЛА-разведчик самолётного типа, оборудованный видеокамерой.

Он упал рядом со станцией Московской железной дороги, примерно в 115 км от границы. Дрон был без взрывчатки. К месту падения немедленно вызвали специалистов. Они в свою очередь отправили аппарат на экспертизу.


Ранее российские системы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют размер последствий на земле.

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#брянская область
#беспилотник
#всу
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ВСУ на Краснолиманском направлении подводят «свежие силы» взамен на «потрепанные»
Марочко рассказал о прибытии свежих сил ВСУ на Краснолиманском направлении
17 октября 2023, 09:38

Фото: istock / Olena_Z

Вооруженные силы Украины проводят ротацию и подводят новые силы, в том числе из нацбатальона «Азова»* на Краснолиманское направление. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости.

«На Краснолиманском направлении отмечаются частичные ротационные мероприятия противника», — рассказал Марочко, со ссылкой на свои источники.
Он также заявил, что в районы населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Серебрянского лесничества с целью восстановления боеспособности заметили прибытие свежих сил армии Украины и вывод «потрепанных подразделений». Как заявляет экс-подполковник, в ходе активных боевых действий на этом участке украинские войска понесли большие потери.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Шойгу провел совещание по увеличению производства артиллерии и РСЗО
17 октября 2023, 09:28

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по дальнейшему развитию, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Информацию сообщает пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.
Шойгу заявил, что в условиях проведения СВО на Украине важно крайне быстро восполнять запасы вооружения.

«Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — подчеркнул глава ведомства.
19 сентября президент РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей обеспечение вооружением войск на спецоперации. Российский лидер попросил провести анализ графика поставок самого востребованного вооружения, военной и специальной техники, а также поручил повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.

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#сво
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#служба
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На подлёте к Крыму уничтожили 8 беспилотников
17 октября 2023, 09:21

Фото: iStock/aapsky

За минувшую ночь на подлёте к Крыму ликвидировали 8 беспилотников.
Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют размер последствий на земле.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#сво
#всу
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Военный эксперт Дандыкин назвал главное преимущество российской армии зимой
Военный эксперт Дандыкин назвал оружие главным преимуществом России зимой
17 октября 2023, 09:12

Фото: iStock/JARAMA

Главным преимуществом армии зимой является техника и оружие, приспособленные к особенностям погодных условий.
Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
 
«ВСУ сейчас же поставляется оружие из тех стран, которые мало представляют наши зимы», — считает эксперт.
По словам Дандыкина, назвать лучшее оружие в российской армии в зимний период сложно.
 
«И зимой, и летом оружие работает одинаково. Все зависит только от обслуживания. Потому что техника всепогодная», —отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие с помощью FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») отслеживают и уничтожают танки ВСУ в тылу в районе Орехова, не подпуская их к району Работино.

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#всу
#сво
#украина
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Российские дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино
17 октября 2023, 07:53

Фото: istock / vadimrysev

Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») отслеживают и уничтожают танки ВСУ в тылу в районе Орехова, не подпуская их к району Работино. Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным «Сова» изданию РИА Новости.

«Наши FPV-дроны не дают подойти танкам противника даже на 10 километров к Работино. Они уничтожаются еще в Орехове», — рассказал «Сова».
Он также добавил, что его взвод поразил большое количестве легкобронированной техники украинской армии, включая западные боевые машины пехоты Bradley.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
#президент
#танки
#операции
#лидер
#машины
#новости
#сво
#всу
#дроны
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Войска РФ сорвали шесть попыток атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества
17 октября 2023, 06:04

Фото: iStock/zim286

Российская армия сорвала шесть попыток атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, а именно в районе Торского и Серебрянского лесничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы группировки «Центр» ВС РФ Александра Савчука.
«Огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорваны шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»* <...> Уничтожены боевая бронированная машина Kozak и автомобиль пикап, потери украинских военнослужащих составили около 60 человек», — отметил Савчук.

Кроме того, по его словам, бомбардировщики группировки нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#вооружённые силы рф
#всу
#днр
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Минобороны: ТОС-2 «Тосочка» поразила скопление солдат ВСУ в ходе спецоперации
17 октября 2023, 05:48

Фото: iStock/Dmitry Shchukin

Минобороны РФ показало кадры боевой работы ТОС-2 «Тосочка» в зоне проведения СВО. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что экипаж выдвинулся на огневую позицию после получения команды об обнаружении цели и выпустил термобарический снаряд повышенной дальности.

В результате операции была уничтожена группа украинских боевиков, находящихся в укрепрайоне.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Кулеба: 59 компаний из 23 стран согласились производить оружие с Украиной

Австрийский полковник Райзнер был шокирован тактикой ВС РФ в Авдеевке

Численность украинских военных возросла на 40% с 2021 года
#оружие
#снаряд
#сво
#вс рф
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Кулеба: 59 компаний из 23 стран согласились производить оружие с Украиной
17 октября 2023, 05:36

Фото: iStock/olegda88

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что к альянсу оборонных индустрий присоединились 59 компаний из 23 стран. Об этом пишет РИА Новости.
«Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», — цитирует агентство слова министра.

Ранее министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина планирует сотрудничать с США в производстве систем ПВО.

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#оружие
#украина
#министр
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Австрийский полковник Райзнер был шокирован тактикой ВС РФ в Авдеевке
16 октября 2023, 17:25

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженным силам России удалось улучшить свои позиции на восточной части линии боевого соприкосновения, заявил австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райзнер в интервью для ZDF.
По словам эксперта, российские военные, несмотря на продолжающееся контрнаступление ВСУ, за последние месяцы смогли активизировать свои силы не только чтобы отбивать атаки, но идти вперед.

К тому же, Райзнер отметил, что в некоторых населенных пунктах, в том числе в Авдеевке, ВС РФ и вовсе смогли полностью отрезать украинцев от снабжения. 

Ранее военный аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что Авдеевка в ДНР может повторить судьбу Артемовска, так как ВС РФ планируют и далее наступать на этот населенный пункт.

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#сво
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