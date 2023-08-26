В Брянской области под обстрелом ВСУ оказался посёлок

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Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что при обстреле ВСУ в посёлке нарушено энергоснабжение.
Украинские войска обстреляли село Кирилловка в Брянской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Никто из местных жителей не пострадал. В результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома. Частично нарушено энергоснабжение.
На месте происшествия проблемы оперативно решают экстренные службы.
Ранее глава городского округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева заявила, что обломки БПЛА, который был уничтожен ночью силами ПВО, найдены и отправлены на экспертизу. Об этом Витушева сообщила в своем телеграм-канале.
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Никто из местных жителей не пострадал. В результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома. Частично нарушено энергоснабжение.
Ранее глава городского округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева заявила, что обломки БПЛА, который был уничтожен ночью силами ПВО, найдены и отправлены на экспертизу. Об этом Витушева сообщила в своем телеграм-канале.
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Мария Фирсова