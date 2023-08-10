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В Брянской области погибли два человека в результате обстрела ВСУ

10 августа 2023, 22:59

Фото: iStock/Standart

Украинские войска обстреляли ферму в районе села Чаусы в Брянской области.
Baza пишет, что днём, 10 августа украинские военные выпустили по ферме 4 артиллерийских снаряда. Заведующий фермой, 50-летний Владимир М. погиб на месте.

В больнице умер ещё один сотрудник, 55-летний житель села Курово — Игорь Е. Он получил многочисленные осколочные ранения.


Также в реанимации местной больницы находится 44-летняя сотрудница ООО «Колхозник» Ольга М., а в хирургическом отделении — 48-летний работник того же предприятия Сергей С. Они получили осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Об этом сообщил Глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ совершили обстрел села Хинель Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он отметил, что все экстренные службы работают на месте. Идет ликвидация последствий обстрела.
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#всу
#обстрел
#ферма
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В США заявили об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении
10 августа 2023, 23:43

Фото: iStock/Tomas Ragina

Экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер утверждает, что украинская армия понесла серьезные потери в процессе контрнаступления. Он поделился этим мнением на YouTube-канале Stephen Gardner.
Бывший разведчик США сослался на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее говорил, что потери Украины в боевых действиях в десятикратном размере превышают потери России.

«В некоторых местах эти цифры даже больше. Похоже, Украина взялась за задачу, которую не может выполнить», — подчеркнул Риттер.
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#сша
#украина
#боеприпасы
#всу
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Ганчев: российским войскам остались считанные километры до Купянска
10 августа 2023, 21:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ остались считанные километры до Купянска. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live».
«Уверен, что в ближайшее время уже выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков, — отметил глава администрации.

Ганчев добавил, что дорога, которая находится недалеко от населенного пункта Ольшаны, обладает стратегической важностью. Отмечается, что там в последнее время российской армии удалось улучшить позиции. Благодаря этому наладилась логистика.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их. 

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#всу
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#пво
#Харьков
#спецоперация
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Президент Польши Дуда признал неспособность ВСУ провести контрнаступление
10 августа 2023, 19:03

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина сейчас не может прорвать российскую линию обороны.
«В настоящее время ВСУ не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — приводит РИА Новсоти со ссылкой на  Washington Post слова президента Польши.

Такая ситуация, по его мнению, сложилась из-за недостатка оружия у украинской стороны.

До этого, заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией.  Он пояснил, что такие меры могут быть предприняты в том случае, если руководство республики позволит провокации и будет назойливо их осуществлять. Министр добавил, что при таком явлении, Польша и соседние страны должны будут соответственно реагировать. Он также отметил, что Литва и Латвия смогут привести Беларусь к изоляции, поэтому нужны совместные действия.

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#польша
#украина
#россия
#спецоперация
#контрнаступление
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В зоне СВО погиб 25-летний футбольный судья из Крыма Попов
10 августа 2023, 18:47

Фото: IStock/SergeyPankratov

25-летний судья Крымского футбольного союза Константин Попов погиб в зоне СВО.
Глава союза Сергей Бородкин подтвердил гибель Константина Попова. По его словам, судья подорвался на мине и «умер сегодня в госпитале».
 
Дата похорон неизвестна. Бородкин рассказал, что тело привезут «скорее всего, в понедельник».

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что число погибших от обстрела украинских войск в селе Брянской области увеличилось до двух.

Ранее Богомаз сообщал, что двое человек получили ранения после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области со стороны ВСУ. Глава региона сообщил, что пострадавшие экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз также добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.

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Боевики ВСУ расстреляли свое подразделение за отказ форсировать Днепр
10 августа 2023, 18:27

Фото: iStock/Tomas Ragina

Заградотряд украинских солдат открыл огонь по своему же подразделению за отказ форсировать Днепр на лодках. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошел на правом берегу Днепра в Херсонской области в районе Берислава. 

Напомним, ранее российские военнослужащие на херсонском направлении пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье реки Днепр. Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что возле островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 бойцов ВСУ.

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#инцидент
#всу
#пво
#спецоперация
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Число погибших от обстрела ВСУ в селе Брянской области увеличилось до двух
10 августа 2023, 18:06

Фото: iStock/Soumen Hazra

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что число погибших от обстрела украинских войск в селе Брянской области увеличилось до двух.
Ранее Богомаз сообщал, что двое человек получили ранения после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области со стороны ВСУ. 

Глава региона сообщил, что пострадавшие экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз также добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ планомерно уничтожают системы противовоздушной обороны украинских войск. Риттер считает, что украинские военнослужащие не смогли создать единую интегрированную систему, в результате чего они превратились в легкую мишень. Экс-разведчик отметил, что ВСУ в большом количестве расходуют дорогостоящие боеприпасы. 

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При обстреле ВСУ Брянской области погиб человек

Глава украинской администрации Канашевич объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе
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#всу
#вс рф
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На Украине Зеленского обвинили в потере Купянска
Соскин: Украина может потерять Купянск по вине Зеленского
10 августа 2023, 18:04

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

У президента Украины Владимира Зеленского не хватает квалификации для управления страной в военное время, по его вине Украина может потерять Купянск, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Каждый день все хуже. Были тяжелейшие удары по Харькову и Купянску. Мы видим, что Зеленский ничего сделать не может», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Под натиском США, Зеленский организовывает все новые и новые наступательные операции, которые, одна за другой, оборачиваются провалом. При этом, если Украина потеряет и Купянск, то лучшим вариантом для Зеленского будет бегство из страны, подытожил Соскин. 

Ранее Соскин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский нетрезво оценивает ситуацию, когда говорит о победе над Россией. Украина стремительно теряет союзников в результате провального контрнаступления, Россия же успешно налаживает отношения с Африкой и другими странами, отметил Соскин.

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Гагин: Российские войска грамотно проводят наступление на Авдеевском направлении
#всу
#владимир зеленский
#украина
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В ДНР рассказали об успешном наступлении ВС РФ на Авдеевском направлении
Гагин: Российские войска грамотно проводят наступление на Авдеевском направлении
10 августа 2023, 17:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы России проводят грамотную наступательную операцию на Авдеевском направлении, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью «РИА Новости».
«На авдеевском направлении наши силы продолжают наступательную операцию. Она идет не так быстро, как, возможно, хотелось бы, но она идет грамотно. С тем, чтобы экономить наши силы, наши средства и прежде всего беречь жизни наших военнослужащих», - прокомментировал ситуацию Гагин.

Он также рассказал, что противник не перестает атаковать на Артемовском направлении, в том числе в районе Клещеевки. Ранее ВСУ заявляли, что взяли Клещеевку, однако, Гагин заверил, что она продолжает находиться под контролем российских войск. 

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#днр
#всу
#вс рф
#сво
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Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия вывела из строя украинские системы ПВО
10 августа 2023, 17:18

Фото: iStock/e-crow

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ планомерно уничтожают системы противовоздушной обороны украинских войск. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Риттер считает, что украинские военнослужащие не смогли создать единую интегрированную систему, в результате чего они превратились в легкую мишень. Экс-разведчик отметил, что ВСУ  в большом количестве расходуют дорогостоящие боеприпасы. По этой причине Зеленскому приходится вновь и вновь умолять союзников со стороны Запада о поставке оружия.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их. Кадыров объяснил, что здесь находится населенный пункт Работино, куда постоянно пытаются прорваться ВСУ, не жалея живой силы и техники.

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