В Брянской области погибли два человека в результате обстрела ВСУ

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Украинские войска обстреляли ферму в районе села Чаусы в Брянской области.
Baza пишет, что днём, 10 августа украинские военные выпустили по ферме 4 артиллерийских снаряда. Заведующий фермой, 50-летний Владимир М. погиб на месте.
В больнице умер ещё один сотрудник, 55-летний житель села Курово — Игорь Е. Он получил многочисленные осколочные ранения.
Также в реанимации местной больницы находится 44-летняя сотрудница ООО «Колхозник» Ольга М., а в хирургическом отделении — 48-летний работник того же предприятия Сергей С. Они получили осколочные ранения.
Ранее сообщалось, что украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Об этом сообщил Глава региона Александр Богомаз.
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В больнице умер ещё один сотрудник, 55-летний житель села Курово — Игорь Е. Он получил многочисленные осколочные ранения.
Ранее сообщалось, что украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Об этом сообщил Глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ совершили обстрел села Хинель Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он отметил, что все экстренные службы работают на месте. Идет ликвидация последствий обстрела.Читайте также:
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Мария Фирсова