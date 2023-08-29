В Брянской области прогремело несколько взрывов

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В посёлке Климово Брянской области прогремело сразу несколько взрывов. ВСУ обстреляли населенный пункт из «Градов». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что украинская сторона массово обстреляла населенный пункт из «Градов». По предварительным данным, один снаряд попал в здание МЧС. Также есть информация о том, что разрушения получили здания УВД и местной администрации. Данные о пострадавших не уточняются.
При этом в администрации посёлка подтвердили факт обстрела со стороны ВСУ и призвали местных жителей срочно спуститься в укрытия.
Также ВСУ обстреляли кладбище в селе Днепряны Херсонской области. В результате обстрела, были разрушены памятники, выкорчеваны ограды на поселковом кладбище.
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При этом в администрации посёлка подтвердили факт обстрела со стороны ВСУ и призвали местных жителей срочно спуститься в укрытия.
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Элина Позднякова