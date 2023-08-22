В Брянской области ранены пограничники во время боя с украинскими диверсантами

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Группа диверсантов была обнаружена днём вблизи посёлка Луговой Климовского района области.
Baza пишет, что между пограничниками и диверсантами начался стрелковый бой, в результате которого украинские диверсанты отступили. Несколько пограничников получили ранения.
Сообщается, что диверсанты были вооружены автоматическим оружием, а также их поддерживали миномётным огнем. Количество диверсантов уточняется.
В ближайших отделах полиции ввели план «Крепость». Личный состав привели в степень готовности номер 1. В данный момент продолжается розыск диверсантов. Проезд по некоторым дорогам перекрыли.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил попытку проникновения украинской ДРГ в регион. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила попытку проникновения на территорию России в районе посёлка Забрама и села Сушаны. Российским пограничникам удалось успешно отбить вражескую атаку. Отмечается, что ДРГ состояла из десяти человек. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.
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Сообщается, что диверсанты были вооружены автоматическим оружием, а также их поддерживали миномётным огнем. Количество диверсантов уточняется.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил попытку проникновения украинской ДРГ в регион. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила попытку проникновения на территорию России в районе посёлка Забрама и села Сушаны. Российским пограничникам удалось успешно отбить вражескую атаку. Отмечается, что ДРГ состояла из десяти человек. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.
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Мария Фирсова