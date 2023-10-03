В Брянской области сбили беспилотник

В течение последних суток украинские вооруженные силы произвели 28 артиллерийских обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, выпустив общим количеством 103 боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК).