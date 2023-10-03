В Брянской области сбили беспилотник

Фото: iStock/aapsky
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватила украинский беспилотник в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале, отметив, что инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям.
«Силы ПВО Министерства обороны РФ сорвали попытку украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Трубчевским районом. Оперативные службы работают на месте происшествия, и благодаря нашим подразделениям ПВО ситуация была под контролем», - написал губернатор.Министерство обороны России дополнило информацию, уточнив, что беспилотный аппарат был сбит 2 октября около 23:30 по московскому времени.
Читайте также:
Австралия передаст Украине систему-убийцу дронов Slinger
Смоленскую область атаковали 5 беспилотников ВСУ
Турция может передать Украине улучшенные дроны Bayraktar
Артем Кузьмин