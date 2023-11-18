В Брянской области сбили украинский беспилотник

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Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что над Унечским районом региона силами ПВО ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет.
Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы.
напомним, что ранее украинский беспилотник совершил атаку на химический завод в Брянской области. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. По данным СМИ, нападение произошла в ночь на 14 ноября. В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» в поселке Сельцо, был найден неразорвавшийся беспилотный летательный аппарат самолетного типа со взрывчатым веществом.
Уточняется, что в результате вражеской атаки, пострадавших нет.
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Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы.
Уточняется, что в результате вражеской атаки, пострадавших нет.
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Дана Игумнова