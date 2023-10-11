В Брянской области сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ

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В Суражском районе Брянской области было зафиксировано уничтожение двух украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, кроме того, обошлось без повреждений.
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