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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны ВС РФ уничтожила над Карачаевским районом 2 БПЛА самолётного типа.
Данная информация появилась в Telegram-канале губернатора Брянской области Александра Богомаза.
Сообщается, что разрушений удалось избежать. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Ранее российская армия успешно противостояла атаке украинских военных в районе Краснолимана. Об этом заявил руководитель пресс-центра воинской группы «Центр» Александр Савчук. По его словам, атакующие действия противника были нейтрализованы с помощью артиллерийского огня и воздушных ударов.
Савчук подчеркнул, что украинская сторона потеряла в боях приблизительно 100 человек, ещё четыре были взяты в плен. Как добавил представитель, во время столкновений были уничтожены одна бронетехника и два транспортных средства типа «пикап».
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Сообщается, что разрушений удалось избежать. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Савчук подчеркнул, что украинская сторона потеряла в боях приблизительно 100 человек, ещё четыре были взяты в плен. Как добавил представитель, во время столкновений были уничтожены одна бронетехника и два транспортных средства типа «пикап».
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Мария Фирсова