В Брянской области ВСУ обстреляли миномётами село Соловьёвка

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С 10 часов утра в селе Соловьёвка было зафиксировано 20 прилётов.
Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар по ЛЭП в Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Линия электропередачи получила повреждения в селе Вязовое Краснояружского района. Этот населенный пункт находится в 1,5 километрах от украинской границы.
По информации СМИ, по Вязовому выпустили три мины калибра 120 мм. В результате атаки никто не пострадал. Предварительно, обстрел вели из села Поповка Сумской области.
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