В Брянской области ВСУ обстреляли миномётами село Соловьёвка

Вооруженные силы России продвигаются в Авдеевку в ДНР со всех сторон, применяя тактику, которая была использована при освобождении Артемовска, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин агентству РИА Новости. Он также отметил, что войска противника уже на грани исчерпания.