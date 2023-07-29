В Брянской области ВСУ обстреляли село Ломаковка

Фото:istockphoto/Mikhail Shapovalov
ВСУ утром 29 июля обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области.
Telegram-канал Mash пишет, что было произведено не менее 15 прилетов.
В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах.
Информация о пострадавших и погибших при обстреле села в Брянской области не сообщается.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли и сожгли иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, поскольку не хотели, чтобы он попал в плен. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений российской разведки с позывным «Шума».
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В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли и сожгли иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, поскольку не хотели, чтобы он попал в плен. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений российской разведки с позывным «Шума».
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Мария Фирсова