В Брянской области ВСУ обстреляли село Зерново

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В результате обстрела украинскими войсками села Зерново никто не пострадал.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Зерново.
В результате украинского обстрела никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение.
На месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее Минобороны заявило о предотвращении попытки террористического нападения, которую киевский режим планировал осуществить в Москве ранним воскресным утром с использованием трех дронов. Воздушная оборона сбила один БПЛА, а два других были нейтрализованы радиоэлектронной борьбой.
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В результате украинского обстрела никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение.
Ранее Минобороны заявило о предотвращении попытки террористического нападения, которую киевский режим планировал осуществить в Москве ранним воскресным утром с использованием трех дронов. Воздушная оборона сбила один БПЛА, а два других были нейтрализованы радиоэлектронной борьбой.
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Мария Фирсова