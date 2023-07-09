В Брянской области беспилотник атаковал пилораму

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Дрон влетел в крышу здания в селе Дятьково и взорвался.
Силами ПВО были две ракеты ВСУ над Брянской областью, снаряды полностью уничтожили пилораму. Об этом рассказал губернатор Богомаз. никто не потсрадал.
Также, Readovka пишет, что ВСУ произвели минометный обстрел области, в результате чего некоторые мины попали во двор Успенского Каменского монастыря в поселке Забрама.
Ранее три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области, возможно, это связано с работой системы ПВО.
Об этом сообщил глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
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Также, Readovka пишет, что ВСУ произвели минометный обстрел области, в результате чего некоторые мины попали во двор Успенского Каменского монастыря в поселке Забрама.
Об этом сообщил глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
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Мария Фирсова