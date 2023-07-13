В Брянской области ВСУ атаковали завод

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Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание ОАО «Консервсушпрод» в Стародубе, которое находится в 35 км от границы.
В результате атаки было повреждено здание одного из цехов. Shot пишет, что всё произошло накануне около 23:00.
Повреждена шиферная кровля цеха №1. Никто не пострадал.
Этот завод ВСУ уже атаковали в мае. Тогда также немного повредили крышу. Никто не пострадал.
«Консервсушпрод» производит сухпайки для гособоронзаказа, консервы и молочную продукцию.
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Повреждена шиферная кровля цеха №1. Никто не пострадал.
«Консервсушпрод» производит сухпайки для гособоронзаказа, консервы и молочную продукцию.
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Мария Фирсова