В бундестаге рассказали, как Шольц подставил Зеленского

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Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом Штрак-Циммерман написала в соцсети X.
Глава оборонного комитета бундестага отметила, что такое поведение Шольца — это безответственно.
Напомним, ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того, как поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus, необходимо было исключить вовлечение в конфликт с Россией. По словам Линднера, Германии необходимо следить за тем, как поставки ракет повлияют на способность в области защиты страны и альянса.
Отмечается, что Германия может перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые просит Киев, чтобы они не долетали до территории РФ.
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Напомним, ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того, как поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus, необходимо было исключить вовлечение в конфликт с Россией. По словам Линднера, Германии необходимо следить за тем, как поставки ракет повлияют на способность в области защиты страны и альянса.
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Екатерина Коршунова