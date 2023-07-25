В бундесвере раскритиковали действия ВСУ

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Офицеры Вооруженных сил Германии (Бундесвер) высказали критические замечания в отношении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в секретном докладе, доступ к которому получило издание Bild.
Согласно докладу, помеченного как «только для служебного пользования», были выдвинуты претензии к способам ведения боевых действий украинской армии.
Кроме того, немецкие военные отметили отсутствие тактики, позволяющей установить огневое преимущество в критический момент боя. Газета подчеркивает, что в таких условиях численное преимущество войск или техники, а также обучение на Западе, могут не принести ожидаемой пользы.
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«Некоторые военные подразделения делятся на чрезмерно малые группы, что приводит к отсутствию единого ведения боя», — указывается в документе. Это увеличивает вероятность «дружественного огня».
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Артем Кузьмин