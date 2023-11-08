В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб

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Сотрудники ФСБ задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, который склонял военных на сторону ВСУ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на центр общественных связей ведомства.
«Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — заявили в ЦОС.Мужчина применял заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Он обещал дезертирам помощь со стороны спецслужб Украины и батальона «Азов*.
Ранее сообщалось, что в Луганске трагически погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещенная в России террористическая организация.
Алина Юрчак