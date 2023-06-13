В Центре отбора контрактников в Балашихе обучают самым современным технологиям

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сейчас боевые действия отличаются от тех войн, которые были раньше – от тех же Афганской или Чеченской. Первое отличие – электроника. Идёт «война технологий». Дроны и артиллерия играют на фронте самую большую роль. Сначала летят дроны, всё снимают, затем сразу же начинается артобстрел. Есть новые технологии ведения войны, всё поменялось», – рассказал военнослужащий.
«Нас учат, как оказать медицинскую помощь самому себе или боевому товарищу. Здесь тоже есть новые методики, новый инструментарий оказания помощи. Например, если раньше в Советской Армии был жгут, то сейчас – уже сосем другие технологии. Если и новые обезболивающие, чтобы улучшить состояние пострадавшего», – пояснил доброволец.Свет рассказал, что боевой опыт у него имеется – он служил по контракту в 2015-2016 годах.
«Я был во взводе сопровождения в Донбассе, мы привозили и отвозили грузы. Приходилось выезжать «за ленточку», – поделился Свет.Центр подготовки контрактников в Балашихе работает с 4 мая. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Ранее «Радио 1» сообщало, по каким военным специальностям проводится подготовка в центре подготовки контрактников в Балашихе.