В Чаплинке при ударе ВСУ по соцфонду, предварительно, погибли семь человек

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В результате удара украинских войск по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка в Херсонской области, предварительно, погибли семь человек. Об этом сообщил сенатор от региона Константин Басюк в своем телеграм-канале.
Сальдо подчеркнул, что на месте происшествия продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться люди. Он также отметил, что четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект.
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