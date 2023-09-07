В Часовом Яру в районе Артёмовска зафиксировано скопление ВСУ

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В Часовом Яру и Богдановке зафиксировано большое число украинских военных. Об этом рассказал разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.
«Сейчас мы с вами находимся над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища (ДНР), рядом находится населённый пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ - ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр», - цитирует РИА Новости слова разведчика.
Он объяснил, что в Часовом Яру и Богдановке происходит основная ротация украинских военных, также оттуда везутся боеприпасы к линии боевого соприкосновения.
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Элина Позднякова