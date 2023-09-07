В Часовом Яру в районе Артёмовска зафиксировано скопление ВСУ

Штурмовая и армейская авиация группировки «Юг» нанесла удары по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-службы группировки Георгий Минесашвили в разговоре с РИА Новости.