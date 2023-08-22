В Чечне сообщили об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Фото: сайт Минобороны РФ
«Проводили из международного аэропорта Грозный очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Это настоящие патриоты и защитники нашего Отечества, готовые в любое время посвятить свою жизнь службе на благо Родины и ее безопасности», — говорится в публикации.
Даудов отметил, что с первых дней российской спецоперации на территории Украины прибывают тысячи добровольцев со всех уголков РФ.
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