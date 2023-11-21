В Чехии оценили исход контрнаступления ВСУ

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Контрнаступление ВСУ провалилось и не дало ожидаемых результатов, а зима для Украины станет непростой. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает местное издание Blesk.
«Контрнаступление Украины не идет так, как ожидали сами украинцы. Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению. Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются», - заявил Павел.
По его словам, украинские военные чувствуют усталость и разочарование, считая, что Запад бросил их. Павел считает, что подобные настроения являются не лучшей отправной точкой для того, чтобы пережить суровую зиму.
При этом он подчеркнул, что успех России на поле боя станет большой проблемой не только для Чехии, но и для всех западных стран.
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