В Чехии сделали мрачное заявление насчет украинских территорий

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«Если украинское контрнаступление достигнет кульминации в конце августа — начале сентября, то конфликт может быть заморожен по фронтовой линии, а со временем Украина формально или неформально отказалась бы от четырех регионов в обмен на американские (западные) гарантии безопасности», - прокомментировал ситуацию Махачек.
По мнению обозревателя, даже западное оружие уже не поможет Вооруженным силам Украины переломить конфликт в свою сторону. Все оно будет с легкостью подавлено российскими системами противовоздушной обороны, аналогам которых нет ни в одной другой стране.
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