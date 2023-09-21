В Черкассах из-за ПВО пострадал объект социальной инфраструктуры

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В Черкассах в результате взрыва, произошедшего из-за работы средств противовоздушной обороны пострадал объект социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.
Ранее практически по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Львове и других крупных городах. В ряде областей Украины, в том числе Черкасской, сигналы воздушной тревоги продолжают звучать до сих пор.
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